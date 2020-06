Mercato OM : C’est 15 millions d’euros pour Bouna Sarr

Bouna Sarr enrichit l’actualité Mercato OM avec la liste de prétendants à ses trousses. De belles écuries européennes veulent le latéral de l’Olympique de Marseille où presque tout le monde est en vente. Vu la fragilité de sa situation financière, le club phocéen attend 15 millions d’euros minimum pour le transfert de son joueur.

Mercato OM : Les courtisans de Bouna Sarr

Repositionné sur le côté par Rudi Garcia, Bouna Sarr est l’un des bénéficiaires de l’arrivée du portugais André Villas-Boas sur le banc marseillais. L’international guinéen s’est vu confirmer au même poste en plus de bénéficier de plus de temps de jeu. Durant la saison à 28 matchs de Ligue 1 Conforama, l’ancien joueur du FC Metz a joué 27 matchs. Forcément, de nombreux clubs ont suivi ses prestations à distance lorsque d’autre ont entrepris de le superviser par leurs recruteurs. Cela a plusieurs fois été le cas pour l’Atletico Madrid, club intéressé par ses services et qui pourrait faire une offre dans les prochaines semaines. West Ham est aussi aux trousses du joueur, selon les confrères de Foot Mercato.

Les joueurs en vente à l’ Olympique de Marseille

L’ OM qui ne pensait pas vendre ses joueurs avec sa qualification en Ligue des Champions, va devoir s’y résoudre. Plusieurs joueurs, comme Bouna Sarr, ne devraient pas échapper à cette opération de vente pour renflouer les caisses. Tous les éléments de l’équipe phocéenne pouvant rapporter de belles sommes d’argent sont en vente. Maxime Lopez, Morgan Sanson et même l’excellent Boubacar Kamara sont de potentiels joueurs à vendre. Et pour ces joueurs, les clubs intéressés ne manquent pas, surtout pour Bouna Sarr, courtisé par l’Atletico Madrid et le Bétis Séville. Même si le club andalou n’a encore fait aucune offre puisque le mercato estival n’a pas encore débuté en Espagne.

Mercato OM : Le prix du latéral droit phocéen

Bien qu’en difficulté financière, l’ OM ne fera pas de braderie cet été. Tous ses joueurs mis en vente ont un prix que chaque courtisan devra débourser au risque de se faire recaler. Ainsi, en ce qui concerne Bouna Sarr, la barre est fixée à 15 millions d’euros, même s’il n’est estimé qu’à 6,5 millions d’euros par les sites spécialisés, dont Transfermarkt.