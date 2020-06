Strasbourg Mercato : Un ancien du Stade Rennais promu !

Ancien défenseur central du Stade Rennais, Kader Mangane a officiellement rejoint le Racing Club de Strasbourg Alsace (RCSA). Il a été nommé coordinateur sportif du club strasbourgeois.

Kader Mangane, nouveau coordinateur sportif de Strasbourg

En attendant l’arrivée de nouvelles recrues pour renforcer le groupe de Thierry Laurey, le Racing Club de Strasbourg réaménage son organigramme en vue de la saison prochaine. En effet, le club alsacien vient officiellement de s’attacher les services de Kader Mangane. L’ancien défenseur central du Stade Rennais a évolué sous les couleurs du RC Strasbourg de 2016 à 2018. Il est resté au sein du club strasbourgeois après sa retraite sportive et est devenu coordinateur sportif du club. Selon les informations du journal L’Alsace, Kader Mangane a paraphé un contrat à durée indéterminée avec le Racing Club de Strasbourg.

Kader Mangane réagit à sa promotion

Kader Mangane va donc poursuivre sa collaboration avec son ancien entraineur Thierry Laurey. Et l’ancien international sénégalais n’a pas caché sa joie après la signature de son contrat. Il a assuré que « le Racing grandit. Et, c’est top de grandir avec lui, d’accompagner son développement ». « Je remercie le président (Marc Keller, ndlr) de m’avoir donné cette opportunité et sa confiance », a-t-il ajouté . Le nouveau coordinateur du RCSA « pilote déjà pas mal de projets » en vue de redynamiser le club.