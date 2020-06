OL Mercato : Pierre Kalulu s'est engagé avec l'AC Milan

L’ OL aura tout fait pour prolonger le contrat de Pierre Kalulu, mais n’y est pas parvenu. Le jeune joueur formé à l’Olympique Lyonnais s’est engagé avec l’AC Milan comme pressenti.

OL : Pierre Kalulu signe à l'AC Milan pour 5 saisons

Pierre Kalulu tient son premier contrat professionnel, mais pas à l’OL. Il a signé avec l’AC Milan après avoir passé sa visite médicale sans souci, selon les informations de la Gazzetta dello Sport. Le défenseur a paraphé un long contrat de 5 ans qui le lie au club lombard jusqu’en 2025, d’après la source. Le contrat aspirant de la pépite à l’Olympique Lyonnais expire le 30 juin et il n’ a pas souhaité rempiler avec son club formateur. En effet, Pierre Kalulu n’avait pas de visibilité sur son avenir chez les Gones où l’équipe première compte trois arrières latéraux droits : Léo Dubois, Rafael et Kenny Tete. Jean-Michel Aulas, Juninho et Tony Parker n’ont finalement pas réussi à convaincre Pierre Kalulu de rempiler entre Rhône et Saône.

Pierre Kalulu était sur les tablettes du Bayern Munich aussi

Entré à l’Académie de l’OL à 8 ans, le natif de Lyon a passé 12 ans à l’OL. Mais il s’est arrêté devant la porte de l’équipe professionnelle. Pierre Kalulu (20 ans) a joué avec la réserve dans le championnat de jeunes. International Tricolore U18, U19, puis U20, il a séduit les recruteurs de l’AC Milan, mais aussi du Bayern Munich, grâce à ses performances en UEFA Youth League et en sélection de France. Le défenseur de 20 ans va pouvoir lancer sa carrière chez les Rossoneri, grâce à la légende milanaise, Paolo Maldini (directeur sportif) impliqué dans son recrutement.