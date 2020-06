PSG Mercato : Le Bayern chipe Kouassi, Leonardo va riposter

En fin de contrat stagiaire le 30 juin prochain, Tanguy Kouassi va quitter le PSG pour signer son premier contrat professionnel avec le Bayern Munich. Un départ qui passe mal au sein de la direction parisienne au point où le club de la capitale préparerait déjà sa riposte contre les Bavarois.

PSG : Leonardo remonté contre l’agent de Tanguy Kouassi

Formé au PSG, Tanguy Kouassi est considéré comme l’un des joueurs les plus prometteurs du club de la capitale. La direction parisienne souhaitait d'ailleurs prolonger son contrat stagiaire expirant le 30 juin prochain. Leonardo a pris les choses en main afin de convaincre le jeune joueur de 17 ans de signer son premier contrat professionnel au PSG, sans succès. Après plusieurs mois de négociations, Tanguy Kouassi a finalement refusé de s’engager sur le long terme avec son club formateur. Le défenseur polyvalent, capable d’évoluer au poste de milieu défensif, va signer son premier contrat pro au Bayern Munich. Une victoire pour le club allemand et un échec difficile à avaler pour Leonardo. Le Parisien révèle en effet que le directeur sportif du PSG serait « agacé » par le départ gratuit de Tanguy Kouassi. Leonardo serait même très remonté contre l’un des conseillers du jeune joueur, Hakim Hamouche. « Hamouche était déjà mal vu au PSG, mais ce qui s'est passé avec Kouassi est beaucoup plus grave (…) il va devenir vraiment wanted et ça risque d'être de plus en plus compliqué pour lui de traiter avec les dirigeants parisiens », a indiqué une source proche du dossier.

Paris prépare sa risposte

Par ailleurs, l’immersion inattendue du Bayern Munich dans le dossier Tanguy Kouassi n’a pas plu au Paris Saint-Germain. Leonardo ne digère pas l’attitude des dirigeants allemands et le club parisien envisagerait même des représailles à l’encontre du club bavarois. En effet, le PSG pourrait également frapper un gros coup au sein de l’effectif du Bayern Munich et sa cible serait Lucas Hernandez. Des discussions ont déjà débuté entre Leonardo et le champion du monde en titre en vue de son transfert. Les Parisiens pourraient également entrer en contact avec les meilleurs joueurs du centre de formation du Bayern Munich qui n’ont pas encore signé leur premier contrat pro.