Stade Rennais FC : Reprise de l'entraînement fixée au 22 juin

Tous les clubs, y compris le Stade Rennais FC, sont désormais tournés vers la préparation de la prochaine saison. Après un entraînement de quelques jours dès la fin du confinement, les Bretons sont maintenant invités à la préparation estivale à partir du 22 juin.

Le Stade Rennais FC de retour à l’entraînement le 22 juin

Quelques jours après le déconfinement, le Stade Rennais FC avait été, avec le RC Strasbourg, le seul club à avoir invité ses joueurs à reprendre l’entraînement pendant quelques jours, sur la base du volontariat. Cette fois, il s’agit de la préparation estivale, dont le début est fixé au 22 juin. En ces temps de crise sanitaire et en raison de la longue rupture, le Stade Rennais FC, comme tous les autres clubs, débutera par des tests médicaux et physiques. Deux stages sont également programmés, à Dinard (du 6 au 15 juillet), puis à Arzon (du 1er au 8 août). Aussi, le Stade Rennais FC prévoit de jouer 6 matches amicaux, dont 1 est même déjà confirmé. Ce sera contre le Stade Brestois 29, le 8 août dans un lieu à définir.

Le programme détaillé de la préparation des Rennais

Le site officiel du Stade Rennais FC a dévoilé le détails de la préparation estivale des hommes de Julien Stéphan. La majeure partie de cette préparation se fera en Bretagne. Des informations ultérieures seront communiquées sur la possibilité ou non de recevoir les spectateurs et les journalistes sur les lieux de stage et lors des matches amicaux.

Lundi 22 juin : retour des joueurs à la Piverdière

Du lundi 22 au jeudi 25 juin : tests médicaux et physiques

Du lundi 6 au mercredi 15 juillet : stage de préparation n°1 à Dinard (35)

Jeudi 16 juillet : Match de préparation n°1 (informations à venir)

Vendredi 17, samedi 18, dimanche 19, lundi 20 et mardi 21 juillet : repos

Mercredi 22 juillet : reprise de l’entraînement à la Piverdière

Du samedi 1er au samedi 8 août : stage de préparation n°2 à Arzon (56)

Samedi 1er août : Match de préparation n°2 (informations à venir)

Mardi 4 août : Match de préparation n°3 (informations à venir)

Samedi 8 août : Match de préparation n°4 contre le Stade Brestois 29 (Ligue 1) – 18h00 (lieu à définir)

Mercredi 12 août : Match de préparation n°5 (informations à venir)

Samedi 15 août : Match de préparation n°6 (informations à venir)