RC Lens, RC Strasbourg Mercato : Gonalons, sa réponse connue

Maxime Gonalons est balancé sur le calepin du RC Lens et du RC Strasbourg par la rumeur du mercato estival. Des bruits de couloir qui ont fait réagir l’agent du joueur.

RC Lens : L'intérêt de clubs de Ligue 1 confirmé pour Gonalons

Le nom de Maxime Gonalons est associé au RC Lens et au RC Strasbourg en France. Le club promu en Ligue 1 et la formation alsacienne sont à la recherche de renforts en vue de la prochaine saison. Dans une interview accordée à Le 10sport sur l’intérêt des deux Racing Club, l’agent du milieu de terrain de l’AS Rome a confirmé des intérêts de plus de l’élite en France, sans nommer le RCL et le RCSA. « Il est vrai que des clubs de Ligue 1 se sont renseignés récemment pour connaître sa situation », a-t-il confié à la source. Toutefois, Franck Guerra assure que son protégé « n’a été proposé absolument nulle part ». Selon les explications du représentant de Maxime Gonalons, le prêt de son poulain à Grenade « est accompagné d’une option d’achat obligatoire à partir de 25 matchs joués ». Dès lors, il espère le transfert du milieu défensif à l’issue de la saison espagnole qui vient de reprendre. Rappelons que ce dernier a déjà disputé 23 matchs. Il ne lui reste donc plus que 2 matchs pour être définitivement un joueur du club andalou. « Cela n’aurait donc aucun sens de le proposer actuellement » à un autre club, d'après Franck Guerra.

Le salaire de Gonalons trop lourd pour le RC Lens et le RC Strasbourg

Ancien capitaine de l’OL, Maxime Gonalons (31 ans) avait été transféré par le club rhodanien à la Roma en juillet 2017, contre un montant de 5 M€. Mais il n’a pas réussi à s’imposer au sein du club transalpin. Ce qui justifie son prêt au FC Séville en 2018-2019, puis à Grenade pour cet exercice 2019-2020. Il ne reste qu’un an de contrat à Maxime Gonalons à Rome qui fait tout pour le transférer cet été pour éviter de le voir partir libre l’été 2021. Selon Transfermarkt, il vaut 2,8 M€ sur le marché en ce moment. Mais son gros salaire mensuel estimé à environ 290 000 € est un obstacle pour le RC Lens et le RC Strasbourg.