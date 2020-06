Real Madrid : Liga, un nouveau coup dur pour Zidane

Une mauvaise nouvelle pour Zinedine Zidane et le Real Madrid. En plus de Luka Jovic, Nacho, Lucas Vazquez et Mariano Diaz, le coach madrilène devra se passer de son milieu offensif Isco pour la 29e journée de Liga contre Valence.

Real Madrid : Isco forfait contre Valence

Un nouveau blessé dans les rangs du Real Madrid. Le milieu offensif Isco Alarcon s’est blessé à la cuisse. « Suite aux examens réalisés par les services médicaux du Real Madrid sur notre joueur Isco Alarcon, une blessure à la cuisse droite a été diagnostiquée », peut-on lire dans le communiqué publié sur le site du club. Si le Real Madrid n’a pas communiqué sur la durée de son indisponibilité, la presse espagnole assure que l’international espagnol va manquer le match contre Valence, prévu ce mercredi soir à partir de 20h00 (GMT) au stade Alfredo-di-Stefano.

Zinedine Zidane privé de plusieurs joueurs

L’absence d’Isco Alarcon sera donc un nouveau coup dur pour Zinedine Zidane, déjà privé de plusieurs joueurs depuis la reprise de la Liga. Luka Jovic, Nacho Fernandez, Lucas Vazquez et Mariano Diaz sont encore à l’infirmerie. Deuxième du championnat après 28 journées, le Real compte cinq points de retard sur le leader, le FC Barcelone. Les Madrilènes devront impérativement s’imposer face à Valence afin de réduire l’écart.