Technology, David Luiz…le retour remarqué de la Premier League

100 jours exactement après la victoire de Leicester 4-0 contre Aston Villa le 9 mars, la Premier League a repris hier. Et son retour n'est pas passé inaperçu.

Enorme erreur de la Goal Line Technology pour le retour de la Premier League

Aston Villa et Sheffield United ouvraient les festivités pour ce retour du championnat anglais. Mais surtout, c'est la Goal Line Technology qui a laissé son empreinte sur ce match. Alors que le score était nul et vierge après 42 minutes, Sheffield a obtenu un coup-franc sur le côté gauche. Oliver Norwood s'en est chargé, le Nord-Irlandais a sérieusement mis le gardien adverse Ørjan Nyland en difficulté. Celui-ci s'est saisi du ballon, en rentrant (largement) dans la cage avec ! Problème, les caméras de la Goal Line Technology ont à la surprise générale invalidé le but. Elles ont été "considérablement obstruées par le gardien de but (Nyland), un défenseur et le poteau" a déclaré la société Hawk-Eye, installatrice du dispositif, qui s'est excusée pour cet incident. Cette décision pourrait être lourde de conséquences pour les Blades dans la lutte pour l'Europe.

Retour catastrophique de David Luiz

Il n'a passé qu'une demi-heure sur la pelouse, le temps pour lui de plomber Arsenal. Rentré sur le pré à la 24e minute à la place de Pablo Mari, blessé, le Brésilien est coupable d'une grossière erreur en manquant complètement une intervention juste avant la mi-temps, permettant ainsi à Raheem Sterling d'ouvrir le score. En début de seconde période, l'ancien joueur de Chelsea accroche Riyad Mahrez dans la surface. Penalty pour les Sky Blues et carton rouge en prime pour David Luiz, grandement responsable du naufrage des Gunners.