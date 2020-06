OL Mercato : Une piste défensive ouverte en Bundesliga

L’ OL aurait des vues sur un défenseur central évoluant en Bundesliga, parallèlement aux pistes menant vers Mamadou Sakho ou encore Diego Godin.

L'OL vise Robin Koch au SC Fribourg

À l’OL, la priorité des dirigeants et du staff technique est le renforcement de la défense, maillon faible de l’équipe la saison dernière. Et Robin Koch du SC Fribourg en Allemagne intéresse l’Olympique Lyonnais d’après la révélation de Bilel Ghazi de L’Équipe. Toutefois, l’OL a de la concurrence sur le dossier du défenseur de 24 ans. D’après les indiscrétions de la Gazzetta Dello Sport, il est la cible de l'AC Milan et du Napoli, en plus du Bayern de Munich qui le surveille depuis des mois. À défaut de pouvoir s’offrir des joueurs de haut niveau comme Mamadou Sakho (Crystal Palace) ou encore Diego Godin de l’Inter Milan, l’OL songe à des joueurs à moindre coût comme Robin Koch.

Robin Koch, un joueur important du SC Fribourg

Robin Koch (1,92 m) a été formé à l’Eintracht Trier et a joué au FC Kaiserslautern, avant de signer au SC Fribourg en août 2017. Il est international allemand (2 sélections) depuis octobre 2019. Si l’on en croit le média transalpin, le club de Fribourg demande 15 M€ pour son jeune arrière, soit sa valeur actuelle selon Transfermarkt. Robin Koch est un joueur important de l’équipe de Christian Streich. Pour preuve, il a été titulaire 31 fois, en autant d’apparitions cette saison, en Bundesliga. Il est sous contrat jusqu'en juin 2021, soit pour une saison encore.