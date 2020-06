Chelsea Mercato : Timo Werner débarque chez les Blues (Off.)

Ce jeudi, Chelsea a confirmé la signature de Timo Werner. Le buteur allemand va rejoindre les Blues de Frank Lampard en juillet au terme de la saison de Bundesliga.

Timo Werner a signé à Chelsea

Dans les tuyaux depuis plusieurs jours, la nouvelle est désormais officielle. Aujourd'hui, Chelsea a officialisé l’arrivée de Timo Werner. L’attaquant allemand s’est engagé pour 5 ans avec les Blues. Le montant de son transfert est estimé à 53 millions d’euros selon Transfermarkt. A Londres, l’international allemand (19 sélections/11 buts) va percevoir près de 10 millions d’euros de salaire annuel. L’attaquant de 24 ans n’a pas caché sa joie suite à sa signature. « Je suis heureux d’avoir signé à Chelsea. C’est une grande fierté pour moi de rejoindre ce grand club (…) J’ai hâte d’être à la saison prochaine avec mes nouveaux coéquipiers, mon nouveau manager et les fans de Chelsea. Ensemble, nous avons un futur brillant devant nous », a-t-il confié sur le site officiel du club londonien.

Werner in, Giroud out ?

Timo Werner va rejoindre ses nouveaux coéquipiers en juillet pour d’abord finir la Bundesliga avec le RB Leipzig. Le natif de Stuttgart compte 26 buts et 8 passes décicives cette saison en championnat. Son arrivée à Chelsea ouvre la voie à un départ dans l’effectif de Frank Lampard. Doublures de Tammy Abraham, Olivier Giroud et Michy Batshuayi sont tous les deux susceptibles de quitter Chelsea. Mais le champion du monde tricolore semble plus proche de la sortie que son coéquipier belge. Olivier Giroud a disputé moins de matches que Michy Batshuayi (13 contre 28). Bien que sous contrat jusqu’en 2021, l’ancien Gunner pourrait donc quitter les Blues cet été. Il était d’ailleurs proche de le faire en janvier mais le club l’avait retenu faute d’avoir signé un buteur. Cette fois c’est chose faite avec la signature de Werner.