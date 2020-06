OL Mercato : Juninho voudrait piocher au SC Fribourg

L'OL n'a toujours pas trouvé le défenseur central à sa convenance. Et le poste d'arrière gauche pose problème depuis le départ de Ferland Mendy. Mais Juninho aurait trouvé de quoi renforcer ces postes.

L'OL veut Robin Koch mais n'est pas le seul

La défense centrale est un problème récurrent à l'Olympique Lyonnais. Marcelo et Joachim Andersen ayant été décevants cette saison, l'OL prospecterait à l'étranger pour pallier leurs lacunes. Si la piste menant à Diego Godin a été évoquée concernant la défense centrale, les Lyonnais auraient aussi des vues sur Robin Koch, selon Bilel Ghazi (L'Equipe). International allemand (2 sélections), il réalise une saison de haute volée avec son club du SC Fribourg, candidat sérieux aux places qualificatives en Europa League. Arrivé de Kaiserslautern en 2017, il a inscrit 5 buts en 86 matchs avec le club de la Forêt-Noire. Sa valeur marchande est estimée à 14,5 M€ par Transfermarkt et l'OL n'est pas seul sur le dossier, puisqu'il aurait la cote en Allemagne mais aussi en Italie.

Christian Günter aussi dans le viseur

Lyon viserait un autre élément défensif fribourgeois. En plus de Koch, l'OL serait également intéressé par Christian Günter, latéral gauche formé à Fribourg et qui joue dans son club formateur depuis 2012 (253 matchs, 4 buts). Sélectionné une fois en équipe nationale d'Allemagne en 2014, il serait dans les petits papiers des dirigeants rhodaniens, vraisemblablement peu convaincus par les performances de Marçal et Koné, et qui ne feraient pas totalement confiance à Melvin Bard. Le prix de Günter est évalué à 9,5 M€.