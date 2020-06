OM : Fair-play financier, vers une sanction contre Marseille

L’ OM n’a pas respecté l’accord de règlement signé avec l’UEFA cette saison et s’expose à des sanctions dans le cadre du fair-play financier. Le comité exécutif de l’instance européenne réuni ce jeudi aurait fait savoir à quoi l’Olympique de Marseille doit s’attendre.

L’ OM fautif vis-à-vis du fair-play financier ?

Le déficit budgétaire de l’ OM ne cesse de s’alourdir malgré l’arrivée de Frank McCourt, en octobre 2016. Cette saison, l’Olympique de Marseille devrait enregistrer un déficit de 90 millions d’euros au 30 juin. Or, un accord signé avec l’UEFA impose au club olympien de ne pas excéder un déficit de 30 millions d’euros. Un pari impossible à tenir en raison de la crise sanitaire inédite qui a tout bouleversé.

Le club phocéen bientôt sanctionné malgré le Covid-19 ?

Sensible à la situation sanitaire, l’UEFA serait disposée à assouplir les règles du fair-play financier. « Le comex de l’UEFA se poursuit ce matin, avec notamment l’annonce d’un assouplissement temporaire du fair-play financier pour prendre en compte les effets du Covid-19 sur la santé économique des clubs européens », annonce L’Equipe. Mais l’ OM ne devra attendre aucune clémence de la part de l’instance européenne. Et pour cause, l’Olympique de Marseille était déjà en difficulté économique avant la pandémie de coronavirus. De quoi inquiéter les dirigeants et les supporters, les sanctions peuvant aller d’un simple blâme à une exclusion de la Ligue des Champions…