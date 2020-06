FC Barcelone : Setién devra se passer de 3 joueurs à Séville

Le rendez-vous qui attend le FC Barcelone, demain au stade Sanchez Pijuan de Séville, sera tout aussi compliqué à négocier que décisif pour le titre. Mais les Catalans seront privés de 3 joueurs au minimum.

FC Barcelone : Umtiti blessé, de Jong et Sergi Roberto forfaits

Suspendu pour le match sur la pelouse du FC Séville en raison d'une accumulation de cartons jaunes, Samuel Umtiti ne sera pas le seul absent pour cette rencontre ô combien importante pour la course au titre en Liga. En plus du défenseur français, Sergi Roberto est lui aussi contraint de déclarer forfait après s'être fracturé une côte. Quique Setién devrait se passer de lui pour un ou deux matchs, a indiqué AS. Au milieu de terrain également, Frenkie de Jong manquera à l'appel, la surcharge de travail lui étant imposée lui aurait causé une fracture de fatigue au mollet.

Le groupe du Barça pour le déplacement à Séville

GARDIENS : Ter Stegen, Neto, Peña / DEFENSEURS : Semedo, Piqué, Lenglet, Alba, Junior, Araujo, Chumi / MILIEUX : Rakitic, Busquets, Arthur, Vidal, Riqui Puig, Collado, Monchu / ATTAQUANTS : Suarez, Messi, Griezmann, Braithwaite, Fati, Saverio.

La compo probable du Barça

Ter Stegen - Semedo, Piqué, Lenglet, Alba - Busquets, Rakitic (ou Riqui Puig), Vidal - Messi, Suarez, Griezmann (ou Ansu Fati).