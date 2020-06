LOSC : Ligue 1, José Fonte frustré par la décision de la LFP

Au moment où le LOSC a repris le chemin de l’entraînement, José Fonte s’est confié sur l’arrêt de la Ligue 1. Une décision de la LFP que regrette le capitaine lillois qui est désormais tourné vers l’avenir.

José Fonte déçu par le choix de la LFP

Depuis une semaine maintenant, le LOSC a signé son retour à l’entraînement. Interrogé par le site du club, le capitaine José Fonte n’a pas caché sa joie de retrouver ses coéquipiers. « On est tous évidemment très heureux d’avoir pu reprendre le chemin de l’entraînement. D’abord pour pouvoir se maintenir en forme, mais aussi pour la cohésion du groupe », a déclaré le défenseur de 36 ans. Le champion d’Europe portugais s’est également exprimé sur la fin de la Ligue 1 décidée par la LFP. Une nouvelle qu’il a mal accueillie, surtout au moment où la plupart des championnats reprennent. « On a forcément accueilli l’arrêt définitif du championnat avec beaucoup de frustration. Tous les joueurs étaient très déçus de ne pas avoir pu aller au terme de cette saison. C’est d’autant plus difficile à accepter que tous les autres ont repris », a-t-il confié.

Le grand objectif de la saison pour Fonte

Malgré cet arrêt, José Fonte est désormais tourné vers l’avenir. Il veut mieux faire la saison prochaine avec les Dogues. Le défenseur lillois vise la Ligue des Champions. Il espère également que le club nordiste fera une bonne campagne en Ligue Europa. Comme son entraîneur Christophe Galtier, le Portugais ne se fixe pas de limite dans cette compétition. « On a tous envie de retrouver la Champions League. Et dans le même temps, tout le club souhaite faire bonne figure sur la scène européenne. On a donc à cœur d’aller le plus loin possible en Europa League », a indiqué le capitaine des Dogues.