FC Nantes : Jean-Charles Castelletto dévoile son objectif

Jean-Charles Castelletto a officiellement été présenté ce jeudi. Le nouveau défenseur du FC Nantes a évoqué son arrivée ainsi que son objectif chez les Canaris.

Jean-Charles Castelletto venu pour « progresser » au FC Nantes

Après trois ans au Stade Brestois, Jean-Charles Castelletto a décidé de rejoindre le FC Nantes. Le défenseur camerounais est arrivé en tant que joueur libre après avoir refusé de prolonger son contrat avec le club finistérien. Jeudi, le FC Nantes a présenté sa nouvelle recrue. L’occasion pour le défenseur de 25 ans de justifier son choix de signer à Nantes. « Je voulais voir de quoi j'étais capable. C'est une grande institution, un grand club, et je me voyais bien rester en Bretagne », a expliqué le joueur. Avec Christian Gourcuff, Jean-Charles Castelletto se voit surtout passer un palier. « Je veux progresser, et je sais que le coach Gourcuff fait progresser ses joueurs », a ajouté la recrue nantaise.

Quel rôle pour Castelletto au FCN ?

Comme l’a rappelé Christian Gourcuff mercredi, Jean-Charles Castelletto est venu « bétonner un secteur de jeu » diminué par les blessures la saison dernière. Pour le coach du FC Nantes, le défenseur camerounais est un joueur sur lequel il peut aussi « miser sur l'avenir ». L’ancien brestois devrait donc être remplaçant dans un premier temps à Nantes. Une situation qui ne semble pas le gêner. S’il veut progresser à Nantes, le Clamartois compte également apprendre auprès de Nicolas Pallois et d’Andrei Girotto. Il estime d’ailleurs que ses deux concurrents « ont de l'expérience en Ligue 1 ».