PSG : Le sacrifice de Thiago Silva pour rejoindre Arsenal

En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain, Thiago Silva suscite l’intérêt de plusieurs clubs de Premier League, dont Arsenal. Et selon la presse britannique, le défenseur central brésilien serait prêt à fermer les yeux sur son salaire afin de faciliter son arrivée chez les Gunners.

Thiago Silva prêt à baisser son salaire pour rejoindre Arsenal ?

C’est désormais officiel, Thiago Silva va quitter le PSG cet été. Le défenseur central ne prolongera pas son contrat expirant le 30 juin prochain, comme l’a confirmé Leonardo, le directeur sportif du Paris Saint-Germain. Laissé libre par sa direction, Thiago Silva peut donc chercher un nouveau point de chute. Le défenseur brésilien a récemment indiqué qu’il souhaite poursuivre sa carrière en Europe. Il donnerait même sa priorité à un transfert en Premier League, où Arsenal s’active pour l’attirer. Selon les informations du journal The Telegraph, le capitaine parisien ne serait pas insensible à l’intérêt d’Arsenal. La source indique que le joueur de 35 ans serait disposé à baisser son salaire de 325 000 euros par semaine afin de rejoindre les Gunners la saison prochaine. Ce « sacrifice » financier inciterait les dirigeants britanniques à boucler sa signature le plus rapidement possible.

Thiago Silva pour remplacer David Luiz ?

Faire venir le défenseur du PSG à Arsenal serait une idée fortement soutenue par Mikel Arteta. Le coach des Gunners aimerait le recruter afin de renforcer sa charnière centrale où David Luiz n’a pas donné pleine satisfaction cette saison. L'ambition du club londonien serait surtout de former une défense centrale hermétique, composée de William Saliba et Thiago Silva, la saison prochaine. Mais attention à la concurrence. Everton et Tottenham seraient également à fond sur le dossier.