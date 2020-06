Montpellier HSC : Le centre de formation menacé par la crise

Francis De Taddeo a accordé une interview à 100% Paillade. L’occasion pour le directeur du centre de formation du Montpellier HSC d’évoquer les travaux de réfection des pelouses et des bâtiments. Mais il n’a pas exclu une réduction du budget alloué au centre en raison de la crise économique.

Le Montpellier HSC « a un centre d’entraînement de qualité »

Francis De Taddeo se bat pour donner une fière allure aux pelouses et aux bâtiments du centre d’entraînement du Grammont. Le responsable montpelliérain estime que les « terrains engazonnés de l’équipe professionnel, de la réserve et des féminines souffrent de la chaleur » et « ont besoin de travaux ou d’être changés ». Mais il pense que le Montpellier HSC « a un centre d’entrainement de qualité » en raison des travaux déjà faits « aux niveaux des étages où on a de nouvelles chambres et de nouveaux lits ». D’autres travaux sont en projet afin « d’améliorer l’accueil en restauration des jeunes et de restaurer des chambres plus anciennes ». Une fois tous ces travaux réalisés, le Grammont ne manquera effectivement pas de présenter un aspect très moderne.

Vers une réduction du budget du centre d’entraînement ?

Mais ces travaux ne pourront être réalisés à court terme que si la situation reste stable. En revanche, en cas de situation défavorable, ces travaux seront échelonnés dans le temps. Francis De Taddeo n’écarte pas « une éventuelle coupe budgétaire » en ces temps de crise économique. « Pour le MHSC, son centre de formation représente 15% du budget du club donc s’il y a une réduction du budget, la formation sera solidaire proportionnellement », a prévenu le responsable du club montpelliérain.