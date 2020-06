RC Lens : Charles Boli, sa progression impressionne

Le RC Lens peut compter sur Charles Boli, une pépite issue de son centre de formation. Selon le témoignage de l’un de ses anciens coéquipiers à La Gaillette, il a les qualités pour franchir le palier en Ligue 1.

RC Lens : Charles Boli, révélation du Racing Club en Ligue 1 ?

Charles Boli a signé son premier contrat au RC Lens en mai 2019. La saison dernière, il a joué 10 matchs de Ligue 2 et a été titulaire 6 fois. L’ailier gauche a également disputé 2 matchs en Coupe de la Ligue. Il a même marqué un but et délivré une passe décisive. Pour un néo-professionnel, on peut dire qu’il a eu du temps de jeu pour s’exprimer. Alors que le Racing Club de Lens est promu en Ligue 1, Yassin Fortune, promotionnaire de Charles Boli, est certain que ce dernier va s’imposer au sein de l’équipe de Franck Haise. « Je suis très fier de le voir avec les pros, et qu’il fournisse de belles performances », a-t-il confié, dans des propos rapportés par lensois.com. Yassin Fortune reconnait que « la Ligue 1, ce sera un autre niveau », mais Charles Boli « a tout ce qu’il faut pour progresser et réussir » dans l’élite selon lui.

Polyvalent, Charles Boli à l'aise dans un rôle de piston

Polyvalent, le joueur de 21 ans a été utilisé parfois au RC Lens dans un rôle de piston. Cependant, il s’est adapté sans problème. Yassin Fortune n’a certes pas été surpris par les performances de Charles Boli dans ce rôle, parce qu’il connait ses qualités, mais il avoue qu’il a quand même été impressionné, car ce n’est pas vraiment son poste » de prédilection. Rappelons que Yassin Fortune (21 ans) a été formé à La Gaillette entre 2012 et 2015, avant son départ à Arsenal. Il y a connu Charles Boli à l'âge de 13 ans. Il évolue au FC Sion en Suisse depuis juillet 2018.