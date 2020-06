Real Madrid Mercato : Luka Jovic vers un prêt au Milan AC

En manque de temps de jeu au Real Madrid cette saison, Luka Jovic attise les convoitises. Outre le Napoli, le Milan AC serait venu aux renseignements pour le recruter.

Le Real Madrid prêt à céder Luka Jovic cet été ?

Luka Jovic quittera-t-il le Real Madrid cet été, soit une saison après son arrivée en provenance de Francfort ? C'est une hypothèse à prendre en compte selon la presse espagnole. Recruté contre un chèque de 60 millions d’euros, l'attaquant serbe n’est pas parvenu à s’imposer au Real Madrid. Barré par une rude concurrence en attaque, il a disputé 15 rencontres en Liga cette saison, pour 4 titularisations. Et sa récente blessure n’arrange pas vraiment sa situation. Gravement blessé au pied, Luka Jovic est indisponible pour la suite de la saison et pourrait prendre la porte lors du prochain mercato. Selon les informations de Sport Mediaset, le Real Madrid souhaite alléger son effectif budgétivore et serait prêt à se séparer de son buteur serbe, en cas de belle offre. Cette décision aurait rapidement alerté le Milan AC, l'un de ses sérieux prétendants.

La proposition du Milan AC pour le Madrilène

La source indique en effet que le club milanais voudrait s’attacher les services de Luka Jovic. Le directeur sportif du Milan AC, Paolo Maldini, aurait déjà eu des entretiens avec le Real Madrid pour un éventuel transfert du joueur de 22 ans avant la crise sanitaire mondiale du Covid-19. L’AC Milan voudrait surtout le recruter sous la forme d’un prêt avec une option d'achat estimée à 35 millions d'euros. Reste désormais à savoir si le joueur et la direction merengue seront intéressés par la proposition milanaise.