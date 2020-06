AS Monaco Mercato : Oleg Petrov annonce de nombreux départs

Après avoir laissé Danijel Subasic libre, l’AS Monaco se prépare à une vaste opération de dégraissage cet été. Oleg Petrov, le Vice-Président Directeur général de l'ASM en a donné la confirmation.

AS Monaco : Oleg Petrov confirme de nombreux départs cet été

L’AS Monaco a décidé de réduire son effectif pléthorique estimé à 76 joueurs professionnels. Oleg Petrov a annoncé la couleur, dans un entretien sur RMC. Il a d’abord reconnu que le club du Rocher a « effectivement une liste étendue de joueurs ». Il a ensuite indiqué que les responsables monégasques « vont travailler » pendant le mercato, à la réduction du nombre de joueurs sous contrat professionnel, car admet-il : « pour les joueurs de l’équipe première, nous en avons un peu plus que ce dont nous avons besoin ». Concrètement, l’AS Monaco doit transférer plusieurs joueurs. Oleg Petrov assure que « vendre sera une tâche importante » et il annonce des départs cet été. « Nous avons des joueurs à laisser partir », a indiqué le dirigeant du club de la Principauté.

Paul Mitchell nommé pour faire le grand nettoyage

L'AS Monaco a fini à la 9e place de Ligue 1 et ne jouera aucune compétition européenne la saison prochaine. En plus, les finances du club ont été impactées par la crise créée par la pandémie de Covid-19. Les responsables du club du Rocher sont contraints de revoir leur politique de recrutement. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les Monégasques ont engagé Paul Mitchell. Nommé directeur sportif, il est chargé de l’ensemble de la politique sportive de l’AS Monaco. C'est donc lui qui aura la lourde mission de gérer les mercatos, en collaboration avec Laurence Stewart, lui aussi nommé responsable du recrutement et du développement sportif.