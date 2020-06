Stade de Reims : Le club champenois présente son nouveau logo

Annoncé en début de semaine, le changement de logo du Stade de Reims est une réalité depuis ce jeudi. Le club champenois s’est débarrassé de son ancien blason au profit d’un nouveau dont le président Jean-Pierre Caillot a dévoilé le sens.

Le Stade de Reims change de logo

Adopté en 1999, le logo du Stade deReims est désormais à classer dans les annales du club champenois. Il a été remplacé par un nouveau blason ce jeudi, jour anniversaire des 89 ans du club rémois. Le rond de l’ancien logo a laissé la place à une forme ovale. Le S et le R n’ont pas été remplacés, mais ils sont désormais entrelacés et surmontés d’une couronne royale. Pour l’Histoire, plusieurs Rois de France avaient été couronnés à Reims…

Quel sens pour le nouveau logo ?

Jean-Pierre Caillot a donné le sens pratique du nouveau logo du Stade de Reims dans un communiqué. Selon le président du club champenois, un « changement de logo, en général, c’est le point de départ d’un nouveau cycle, d’une nouvelle feuille de route ». Par ce changement de blason, les Stadistes entendent s’inscrire dans la modernité. « C’est important d’être moderne », estime le dirigeant rémois. Enfin, ce nouveau blason a un sens tant sur le fond que sur la forme et devra rappeler aux Rémois leur passé tout en les guidant vers le futur. « C’est un blason iconique qui représente les 90 ans du Stade de Reims sur le fond et qui est avant-gardiste sur la forme. Il reprend les codes historiques et culturels du club. Il sera une sorte de trait d’union entre le passé et l’avenir », a expliqué Jean-Pierre Caillot.