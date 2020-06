Stade Rennais SRFC Mercato : Maurice en pique 2 à l'OL

Nommé directeur technique du Stade Rennais SRFC, Florian Maurice a embarqué avec lui deux cadres de l’Olympique Lyonnais. Il s’agit de Philippe Bizeul et Jérôme Bonnissel, nommés ce jour au club breton.

Le Stade Rennais a officialisé la nomination de Philippe Bizeul et Jérôme Bonnissel, ce jeudi 18 juin. Le premier intègre le staff technique du club, au poste de deuxième adjoint de l’entraineur principal Julien Stéphan. Quant au deuxième, il est le nouveau patron du recrutement. Les deux techniciens ont été cooptés par Florian Maurice, le nouveau patron de la direction sportive du SRFC. Philippe Bizeul était précédemment coach adjoint de l'équipe réserve de l' OL. Jérôme Bonnissel, lui, était le bras droit de Florian Maurice à l’Olympique Lyonnais, au sein de la cellule de recrutement alors dirigée par le dernier. Contrairement à Bonnissel, Philippe Bizeul ne débarque pas en Bretagne en territoire inconnu. Il fait en réalité son retour à la maison, car il a déjà travaillé au sein du centre de formation de Rennes pendant 13 ans (de 1993 à 2006).

Nommé président exécutif du SRFC en mars 2020, à la place d'Olivier Létang viré le 7 février 2020, Nicolas Holveck est en train de mettre en place son organigramme. Après Florian Maurice qu'il a débauché à l'OL, il a renforcé le staff de Julien Stéphan en validant le retour de l'ancien formateur des Rennais, Philippe Bizeul (49 ans). La nomination de Jérôme Bonnissel est aussi un joli coup, vu son carnet d'adresses et son expérience aux côtés de Maurice à Lyon.

"Le Stade Rennais F.C. est heureux d’accueillir deux nouveaux collaborateurs dans ses rangs. Auparavant entraîneur adjoint de l’équipe réserve de l’Olympique Lyonnais, Philippe Bizeul, 49 ans et originaire de Fougères, va retrouver le Stade Rennais F.C. où il a exercé pendant 13 ans au centre de formation du club en tant qu’éducateur entre 1993 et 2006. Il a ensuite été l’entraîneur adjoint des clubs de Tours, Valenciennes, Le Havre et Lorient. Dès lundi, il intègrera le staff de l’équipe première en qualité d’entraîneur adjoint."