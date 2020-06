ASSE : COVID-19, cinq cas positifs à l’AS Saint-Étienne

Dans un communiqué officiel, l’ ASSE a confirmé 5 cas positifs au COVID-19 suite aux tests de dépistage sérologiques menés mercredi, lors de la reprise des entrainements.

ASSE : Trois joueurs contrôlés positifs au COVID-19

La reprise des entrainements à l’ASSE a permis de détecter 5 cas positifs au COVID-19. Le club ligérien a soumis ses joueurs et son staff technique à des tests de dépistage sérologiques et PCR mercredi, lors de la reprise des entraînements au Centre sportif Robert Herbin, à L’Etrat. Sur les 33 joueurs et 21 membres de l’encadrement testés, 3 joueurs de l’effectif professionnel ont été contrôlés positifs au coronavirus. « Aujourd’hui jeudi 18 juin, 38 tests supplémentaires ont été effectués auprès des salariés des services administratifs, dont les missions sont en lien avec le secteur sportif » a indiqué l’ASSE, sur son site internet officiel. Les Verts précisent que « les personnes infectées sont désormais isolées à leur domicile et font l’objet d’un accompagnement par le staff médical, en relation avec le CHU de Saint-Étienne ». Pour respecter le protocole en la matière, « elles subiront des examens complémentaires sous 24 heures ».

L'ASSE poursuit les entrainements malgré tout !

Malgré ces 5 cas détectés, les entrainements du groupe professionnel de l’ASSE se poursuivront normalement le vendredi 19 juin, « selon le cadre sanitaire défini ». « La santé des joueurs, de l’encadrement et des différentes catégories du personnel reste LA priorité du club », a indiqué l’AS Saint-Étienne en conclusion. Notons que les Stéphanois ont repris les entrainements un peu plus tôt, afin de préparer la finale de la Coupe de France contre le PSG. Il faut rappeler que l'ASSE a mis en place un dispositif sanitaire avant de reprendre les entrainements le mercredi 17 juin.