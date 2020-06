LOSC Mercato : Accord avec Naples pour Gabriel Magalhaes

Annoncé sur les tablettes de plusieurs clubs européens, Gabriel Magalhaes du LOSC serait très proche de signer à Naples. Un accord aurait été trouvé pour le transfert du défenseur brésilien de Lille OSC vers le club parthénopéen.

Gabriel Magalhaes toujours plus proche de Naples

a peut-être disputé sa dernière saison avec le LOSC. Arrivé dans le nord en 2017, le défenseur brésilien a été l’une des satisfactions du Lille OSC la saison dernière. Ses performances ont attiré plusieurs recruteurs de clubs européens. Le natif de Sao Paulo est notamment courtisé par le PSG, Chelsea, Everton et Naples. Aux dernières nouvelles, le défenseur de 22 ans serait plus proche de rejoindre la Campanie. Foot Mercato révèle même qu’un accord a été trouvé avec le club italien. « Selon nos informations, Lille et Naples sont tout récemment tombés d’accord sur les bases d’un transfert du Brésilien pour un montant de 22 M€ plus bonus », écrit le site sportif. La même source assure que Gabriel Magalhaes devrait s’engager pour cinq ans avec un salaire annuel estimé à plus de 2 millions d’euros.Avec les nouvelles révélations de Foot Mercato, il faut dire que la piste napolitaine prend de l’ampleur., l’agent du défenseur brésilien, avait déjà révélé la préférence de Gabriel pour Naples , récent vainqueur de la Coupe d’Italie. « Gabriel aime le Napoli en tant qu’équipe et Gennaro Gattuso en tant qu’entraîneur », avait-il confié au micro d’Area Napoli. Pour le moment rien n’est encore acté, du moins officiellement. Gabriel Magalhaes a d’ailleurs repris l’entraînement avec les Dogues. Il est encore lié au Lille OSC jusqu’en 2023. Mais rien n’indique qu’il ira au terme de son contrat au vu du calibre de ses prétendants.