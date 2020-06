Girondins de Bordeaux : Josh Maja évoque le niveau de la L1

Josh Maja, attaquant des Girondins de Bordeaux, a livré ses impressions sur la Ligue 1, un championnat qu’il a découvert en janvier 2019.

Bordeaux : Josh Maja voit la Ligue 1 d'un bon niveau

Après une saison et demie chez les Girondins de Bordeaux, Josh Maja s’est permis de juger le niveau de la Ligue 1. Il a en effet comparé le championnat de l’élite en France à la Premier League anglaise. « La Ligue anglaise est plus rapide et l’intensité est plus grande. Pour moi, la Ligue 1 est plus tactique et plus lente », a noté l’avant-centre de 21 ans, dans des propos retranscrits par Girondins4Ever. De l’avis du Nigérian, le PSG domine certes les autres équipes, mais la Ligue 1 a « un niveau de qualité élevé ». Josh Maja se plait à Bordeaux et dans un championnat qu’il estime « équilibré », vu le niveau des équipes en présence dans l’élite. Et il en tire un grand profit. « J’adore y jouer, j’apprends aussi et j’essaie de faire progresser mon niveau de jeu », a-t-il souligné.

Josh Maja, un pur produit anglais qui aime la Ligue 1

Josh Maja a disputé 24 matchs avec les Girondins de Bordeaux la saison dernière, dont 21 en Ligue 1. Titularisé 6 fois seulement en championnat, il a réussi à marquer 6 buts et délivré 2 passes décisives. Rappelons que le N°9 des Marine et Blanc a fait ses classes en Angleterre avant de débarquer en France l’hiver 2019. Il est passé dans les équipes de jeunes de Fulham FC, Crystal Palace, Manchester City, puis Sunderland AFC. C’est d'ailleurs avec les Black Cats qu’il a découvert l’élite anglaise (2016-2017), avant leur relégation en D2, puis en D3.