FC Sochaux Mercato : Le départ d'un jeune buteur officialisé

Deux ans après la signature de son contrat pro, Victor Glaentzlin quitte le FC Sochaux. L’attaquant de 22 ans va évoluer en National la saison prochaine du côté du Mans.

Départ de Victor Glaentzlin du FC Sochaux

Victor Glaentzlin ne va pas honorer son contrat à son terme au FC Sochaux. Jeudi, le club doubiste a annoncé le départ de l’avant-centre de 22 ans à qui il restait un an de contrat. Celui-ci s’est engagé avec Le Mans FC, tout juste relégué en National. « Victor Glaentzlin quitte le FCSM et s'engage avec Le Mans FC. Le Club souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière à l'attaquant âgé de 22 ans », a annoncé le pensionnaire de Ligue 2 dans un communiqué. Le titi sochalien a disputé 6 matches la saison dernière pour un but inscrit. Au Mans, il espère gagner en temps de jeu. Il aura d’ailleurs l’occasion de le faire puisque les Manceaux ont perdu Vincent Créhin, le meilleur buteur de l’histoire du club (73 réalisations), parti à Chypre.

Un départ et une arrivée pour les Lionceaux

Alors que Victor Glaentzlin quitte le FC Sochaux, le club doubiste a déjà trouvé un nouvel attaquant. Jeudi, le club a également annoncé la signature de Yann Kitala en provenance de l’Olympique Lyonnais. L’avant-centre de 22 ans s’est engagé pour trois saisons avec le FCSM. L’indemnité du transfert est estimée à 500 000 euros bonus compris. En signant à Sochaux, l’ancien titi lyonnais retrouve la Ligue 2. La saison dernière il était prêté au FC Lorient, champion de Ligue 2. Avec les Merlus, le Parisien a terminé la saison avec 2 buts en 10 rencontres.