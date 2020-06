Wolves Mercato : Raul Jimenez réagit à l’intérêt des grands

Très intéressant sous le maillot de Wolverhampton, Raul Jimenez est convoité par des grands clubs européens. Le buteur de 29 ans a réagi, et se montre très flatté.

Raul Jimenez est flatté par cet intérêt

Après une deuxième saison de grande classe avec Wolverhampton, Raul Jimenez est convoité par plusieurs grands clubs européens. Le Real Madrid, le FC Barcelone, la Juventus, Manchester City, Manchester United ou encore Liverpool désirent attirer l’international mexicain (82 sélections, 23 buts), mais pour cela, il faudra soumettre une belle offre aux dirigeants des Wolves, qui comptent bien récupérer les 38 millions d’euros investis sur lui. « C’est quelque chose de bon pour continuer à grandir, pour faire plus d’efforts et il faut le prendre comme une incitation pour, si possible, donner encore plus pour y parvenir » a réagi le joueur de 29 ans aux micros de la chaîne sud-américaine Bolavip, flatté par l’intérêt de ces clubs de classe mondiale.

Raul Jimenez, un attaquant redoutable

Depuis son arrivée à Wolverhampton, Raul Jimenez a prouvé qu’il était un très bon attaquant. Avec ses anciens clubs (Club America, Atletico Madrid et SL Benfica), il a disputé 251 matchs, pour un total de 70 buts et 33 passes décisives. Transféré définitivement chez les Wolves en juillet 2019 après un prêt d’un an, il a disputé 88 matchs et en a profité pour inscrire 39 buts et distiller 18 passes décisives.