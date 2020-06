Stade Rennais : Junior Kadile, un prometteur buteur passe pro

Début de carrière professionnelle pour Junior Kadile au Stade Rennais SRFC. Le joueur a signé un contrat professionnel avec le breton, réputé pour faire émerger de nouvelles pépites tous les ans.

SRFC : Un nouveau professionnel au Stade Rennais

Ces dernières années, le centre de formation du Stade Rennais voit de très bons joueurs émerger. Ousmane Dembélé, Tiémoué Bakayoko et Eduardo Camavinga sont sortis du centre de formation du club breton. Les dirigeants du SRFC font de plus en plus confiance à leurs jeunes et le succès qui en suit confirme la qualité de la formation rennaise. Après Adrien Truffert et Warmed Omiri, c’est au tour de Junior Kadile de signer son premier contrat. Le joueur de 17 ans s’est engagé pour 3 saisons. « Nouvelle récompense pour un talent de l’Académie ! Attaquant U19, Junior Kadile a signé ce jeudi son premier contrat professionnel. Il s’est engagé avec le Stade Rennais F.C. jusqu’en 2023 » peut-on lire dans le communiqué du club.

« Ce n’est qu’une étape, mais c’est un grand palier que je franchis aujourd’hui. C’est une fierté pour moi et ma famille. Je vais travailler dur pour progresser et intégrer à terme le groupe professionnel d’un très bon club français » a réagi le néo-professionnel sur le site officiel du SRFC.

Junior Kadile, une nouvelle pépite est née ?

Arrivé au Stade Rennais alors qu’il n’avait que 12 ans, Junior Kadile a fait ses classes avec la formation bretonne. Champion de France U17 et U19 avec les Hermines, il a également participé à quelques matchs avec l’équipe réserve (National 3).