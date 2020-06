Everton Mercato : Min-jae Kim pour renforcer la défense ?

En difficulté défensivement cette saison, Everton veut renforcer ce secteur lors du mercato estival. Pour cela, les Toffees désireraient attirer Min-jae Kim, défenseur central du Beijing Guoan.

Everton veut se renforcer défensivement

6ème pire défense de Premier League cette saison avec 46 buts encaissés en 29 matchs, Everton devrait être actif sur le marché des défenseurs. Yerry Mina réalise une très bonne saison et devrait continuer d’être le leader défensif du club Liverpuldien, mais les dirigeants des Toffees pourraient vouloir remplacer Michael Keane et Mason Holgate. D’après les dernières informations du Guardian, Everton s’intéresserait à Min-jae Kim et se préparerait à soumettre une offre.

Min-jae Kim dans le viseur ?

Surnommé « The Monster », ce colosse d’1m90 évolue actuellement au Beijing Guoan, qui l’a recruté en janvier 2019 contre un chèque de 5,25 millions en provenance de Jeonbuk Motors. Les dirigeants des Gardes Impériaux ne devraient cependant pas céder l’international coréen (30 sélections, 3 buts) si facilement et réclameraient au minimum 10 millions d’euros pour le laisser filer. Pour voir Min-jae Kim rallier leurs rangs, les dirigeants d’Everton vont devoir faire face à la concurrence d’autres clubs européens, à savoir le FC Porto, le RB Leipzig, le PSV Eindhoven et la Lazio Rome.