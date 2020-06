PSG Mercato : Cavani et Thiago Silva finalement prolongés

Pour une bonne nouvelle, l’information de Sky Italia sur l’accord trouvé par le PSG avec Edinson Cavani et Thiago Silva en est une. Selon le média italien, les deux joueurs vont prolonger leur contrat au Paris Saint-Germain tout comme Thomas Meunier.

En fin de contrat et sur le départ, Edinson Cavani etdevront patienter avant d’enfiler de nouvelles tuniques. Le Paris Saint-Germain qui ne compte pas sur eux pour les années à venir a décidé de prolonger leurs contrats pour leur permettre d’aller au bout de la saison désorganisée par la pandémie de Covid-19. En effet, les joueurs ont trouvé un accord pour la signature d'un contrat de deux mois avec le PSG. Leonardo , le directeur sportif parisien a été très clair sur leur cas. Pour lui, c'est une page qui se tourne avec ces joueurs qui ont permis au PSG d'atteindre le haut niveau.Le, malgré l’arrêt de la saison en Ligue 1, va jouer ses matchs de Coupe de France et Coupe de la Ligue. Le club est également toujours en course sur le plan européen, en Ligue des Champions notamment. Il va donc là aussi devoir aller au bout de la compétition et pour cela il a besoin d’un effectif complet. En fin de contrat le 30 juin prochain, Edinson Cavani, Thiago Silva et Thomas Meunier devaient initialement quitter Paris puisque le club a notifié à chaque joueur qu’il ne comptait pas sur lui pour les années à venir. La source italienne indique qu’un accord tacite a finalement été trouvé entre le club et les joueurs pour aller au bout de la saison. Cet accord devrait donner lieu à la signature d'un contrat dans les prochains jours.Avec cet accord, le club offre une occasion à deux joueurs qui ont marqué son histoire d'aller chercher le titre en Ligue des Champions. Edinson Cavani a par exemple inscrit son nom chez les recordmans de buts inscrits au PSG. Avec ses 200 buts marqués en 301 matchs toutes compétitions confondues, l'uruguayen a presque tout gagné avec le club de la capitale. Ajouter une Ligue des Champions à son placard à trophée serait une fin extraordinaire avec Paris.