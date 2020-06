LOSC, PSG : Tanguy Kouassi, l'énorme regret de Luis Campos

Le départ annoncé de Tanguy Kouassi du PSG vers le Bayern Munich ne laisse pas Luis Campos indifférent. Le directeur sportif du LOSC a exprimé son désarroi au moment où le titi parisien va quitter la Ligue 1.

Luis Campos déplore le départ du jeune Tanguy Kouassi

Tanguy Kouassi ne va plus évoluer au PSG la saison prochaine. Faute d’accord avec son club formateur, le jeune défenseur central va signer son premier contrat professionnel au Bayern Munich. Chose qui irrite Luis Campos. Le directeur sportif lillois estime qu’avec les départs des jeunes comme Kouassi, c’est la Ligue 1 qui est affectée. « Je respecte la décision du PSG. Mais un aussi bon défenseur ne pourrait-il pas enrichir le Championnat de France ? (…) Qu’est-ce qui est meilleur pour la L1 ? Que Dayot Upamecano joue en Allemagne ou soit resté en France ? Et Kingsley Coman ? », s’insurge le technicien portugais selon les propos relayés par L’Equipe. Le dirigeant lillois estime que d’autres cylindrées pouvaient tenter de retenir le jeune défenseur.

L’OL et l’OM interpellés

Luis Campos interpelle à ce sujet l’Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille. Il pense que l’un des deux pouvait convaincre Tanguy Kouassi de rester en Ligue 1. « Lille ne peut pas entrer en concurrence avec le Bayern Munich. Je crois que Rennes n’a pas pu trouver d’accord non plus. Mais de grands clubs comme Lyon et Marseille ne pouvaient-ils pas lui proposer de rester et le faire signer ? », s’interroge-t-il. Pour le directeur sportif du LOSC, « les meilleurs jeunes doivent rester en France ». Le Portugais rappelle à ce sujet le rôle qu’il a joué dans la carrière de Kylian Mbappé aujourd’hui au PSG. « Quand j’étais à Monaco, nous avions convaincu Kylian Mbappé de rester en L1 », assure-t-il.