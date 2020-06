Strasbourg Mercato : Un nouveau départ acté en catimini

Un jeune défenseur central, formé au Racing Club de Strasbourg Alsace (RCSA), a quitté le club en toute discrétion. Il s’est engagé avec l'AS Saint-Priest en National.

Strasbourg : Wendel Quinas rebondit en National

Le Racing Club de Strasbourg allège son effectif durant cette période de mercato estival. Abdallah Ndour, Jérémy Grimm, Benjamin Corgnet et Louis Pelletier ont été libérés par la direction du club alsacien. Et un autre joueur vient de quitter le club strasbourgeois. Il s’agit de Wendel Quinas. Entré à l’académie du Racing Club de Strasbourg Alsace en juillet 2018, le défenseur central a passé deux saisons en Alsace. Il n'a pas fait d'apparitions en équipe première cette saison et est finalement resté aux portes d’un contrat professionnel.

Un contrat de deux ans à l’As Saint-Priest

En effet, Wendel Quinas n’a pas été conservé par la direction du RCSA. En fin de contrat stagiaire à l'issue du mois de juin, il va finalement rebondir en National. Le défenseur de 19 ans vient de s’engager avec l'AS Saint-Priest. Il a signé un contrat de deux ans avec le club basé à Lyon, soit jusqu’en juin 2022. Ce transfert à l’ASSP sera sans doute un tremplin pour le jeune défenseur dans l’espoir de retrouver le monde professionnel.