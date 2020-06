ASSE Mercato : Bouanga, deux indices lâchés sur son avenir

Meilleur buteur de l’ ASSE, Denis Bouanga anime déjà le mercato estival du club ligérien. Quatre clubs se sont positionnés pour tenter de le recruter. L’ailier et son frère donnent leurs réponses à ces intérêts.

ASSE : Le frère de Denis Bouanga souhaite son départ de l'AS Saint-Étienne

Denis Bouanga n’est pas certain de jouer à l’ASSE la saison prochaine, tant il est convoité. Le Betis Séville a fait de son transfert sa priorité cet été. Son profil plait à l'AS Rome aussi. En Ligue 1, le Stade Rennais et le LOSC, qualifiés respectivement pour la Ligue des Champions et la Ligue Europa souhaitent également recruter le meilleur joueur de l’AS Saint-Étienne pour se renforcer. Les dirigeants des Verts, eux, n’ont pas mis Denis Bouanga sur le marché. Par contre, ils sont ouverts aux négociations, si un club intéressé par ses services sort le chéquier. Et ils n’entameront les discussions qu’à partir de 15 M€. L’International gabonais doit-il quitter l’ASSE cet été ? Son petit frère assure qu’il est temps pour lui de partir, afin de jouer une compétition européenne. « Je lui ai dit que c’est le moment, il faut qu’il aille dans un club qui joue la Ligue des Champions », a déclaré Didier Bouanga, dans Ouest-France. Le concerné s’est lui contenté d’un message codé sur son avenir, lors de la reprise des entrainements des Verts. « Le Scorpion déteste abandonner quelque chose ou quelqu’un quand il a promis d’y faire attention », a lâché Denis Bouanga.

Denis Bouanga, le meilleur de l'ASSE la saison dernière

À noter que ce dernier est sous contrat à l’ASSE jusqu’en 2023. Lors de sa première saison à l'AS Saint-Étienne, le joueur de 25 ans a marqué 12 buts, dont 10 en Ligue 1 et a délivré 5 passes décisives. Meilleur buteur de l'ASSE, il a été élu également meilleur joueur des Verts, au titre de l'exercice 2019-2020, par les supporters du club. Denis Bouanga a recueilli 69 % des voix des 25 000 votants. En 26 matchs de championnat disputés, il a été désigné ''Homme du match'' 9 fois.