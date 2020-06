OL Mercato : Moussa Dembélé répond à ses courtisans anglais

Moussa Dembélé, le meilleur buteur de l’OL, est sur les tablettes de plusieurs clubs de Premier League. Vu ces nombreux intérêts, il compte évidemment faire le tri, sur la base de ses propres critères.

Moussa Dembélé douche la piste Leicester City

Très courtisé par des clubs anglais, Moussa Dembélé ne souhaite pas rejoindre n’importe lequel des prétendants. L’attaquant de l’OL a bien l’intention de s’engager avec le club de son choix et non avec celui qui sortira un gros chéquier. Outre Manchester United qui veut le recruter depuis l’été 2019, Tottenham de José Mourinho et Leicester City de Brendan Rodgers sont également sur les rangs pour l’avant-centre de l’Olympique Lyonnais. Chelsea aussi était intéressé par les services de ce dernier, mais a finalement recruté Timo Werner au RB Leipzig. Le nom du natif de Pontoise est associé au FC Barcelone, la Juventus aussi. Conscient de tous ces intérêts, Moussa Dembélé a décidé de ne rejoindre qu’un club prestigieux. Selon le journaliste anglais Duncan Castles, il a d’ores et déjà éliminé la piste Leicester City. Le confrère de Sunday Times indique clairement que le N°9 de l’OL n’est « pas intéressé » par les Foxes. Troisièmes de Premier League, les Renards sont pourtant bien partis pour se qualifier pour la Ligue des Champions, contrairement aux Red Devils qui pointent à la 5e place et aux Spurs qui ne sont que 8es.

Moussa Dembélé, le buteur qui met la Premier League à ses pieds

Moussa Dembélé a été le 3e meilleur buteur de la Ligue 1 avec 16 buts inscrits et 2 passes décisives délivrées en 27 matchs disputés lors du championnat écourté. Il a été devancé dans ce classement par Kylian Mbappé (PSG) et Wissam Ben Yedder (AS Monaco), auteurs de 18 buts chacun. Toutes compétitions confondues, le joueur de 24 ans marque 22 buts et 7 passes décisives à son compteur, en 42 apparitions. Et ce n'est pas tout ! Il peut encore améliorer ses statistiques, car l'OL va jouer la finale de la Coupe de la Ligue et est toujours en compétition en Ligue des Champions.