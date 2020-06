Chelsea Mercato : N’Golo Kanté, une aubaine pour le PSG ?

Soucieux de trouver des fonds d’investissement pour son mercato, Chelsea aurait placé N’Golo Kanté sur la liste des transferts. Une décision qui pourrait profiter au PSG en quête d’un nouveau milieu de terrain.

Chelsea met N’Golo Kanté sur le marché

Le PSG intéressé par le champion du monde ?





Chelsea souhaite renforcer son effectif de façon considérable cet été. Les Blues ont récemment bouclé la signature de Timo Werner en provenance de Leipzig et ne comptent pas s’arrêter en si bon chemin. Le club londonien souhaite désormais recruter le défenseur(Leicester ) et le prodige allemand(Leverkusen). De possibles renforts qui devraient coûter plus de 100 millions d’euros à Chelsea. Pour financer ces dossiers, les dirigeants du club londonien ambitionnent alors de se séparer de certains joueurs. Kurt Zouma, Andreas Christensen, Ross Barkley, Michy Batshuayi ou encore Tiémoué Bakayoko seraient concernés par cette décision. Et selon les informations du journal The Times, Chelsea aurait également placé N’Golo Kanté sur la liste des possibles partants.Le média britannique indique que les Blues sont désormais ouverts aux propositions pour un départ du champion du monde. De ce fait, le Paris Saint-Germain, qui a coché le nom du Français depuis plusieurs années, pourrait réactiver la piste dans les prochaines semaines. Le Real Madrid, en quête de renfort dans l’entrejeu, pourrait également profiter de la situation pour attirer N’Golo Kanté dans ses rangs. Mais pour s’offrir les services de l’infatigable milieu de terrain, les prétendants devront sortir le chéquier. La source précise que Chelsea attendrait une offre de 80 millions d'euros pour son transfert. Reste à savoir quel club intéressé sera prêt à débourser un tel montant en cette période de crise sanitaire