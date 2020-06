Stade de Reims : Caillot libère 3 joueurs et vise 2 renforts

Jean-Pierre Caillot s’est exprimé sur le mercato estival du Stade de Reims. Le président rémois a accordé un bon de sortie à 3 joueurs et a également dévoilé le profil des joueurs visés cet été.

Bon de sortie pour Hassane Kamara, Axel Disasi et Boulaye Dia

Jean-Pierre Caillot a évoqué le mercato estival du Stade de Reims sur les antennes de RMC Sport. En raison de leur brillant parcours cette saison, les joueurs du club stadiste sont très sollicités par les recruteurs cet été. Mais le dirigeant rémois prévient qu’il « il n'y aura pas énormément de modification » dans l’effectif champenois. Et pour cause, le président « ne veut pas bouleverser » l’effectif à disposition de l’entraîneur David Guion et les « joueurs n'ont pas envie de partir ». Mais Jean-Pierre Caillot a ouvert la porte à un départ du latéral gauche Hassane Kamara et du défenseur central Axel Disasi. Il pense que le Stade de Reims « peut leur donner la possibilité, s'il s'y retrouve financièrement, de leur laisser la possibilité de découvrir un autre projet ». Idem pour l’attaquant Boulaye Dia. « Il n'y a pas de véto présidentiel sur ce joueur. Mais je n'ai reçu aucune sollicitation pour lui comme pour d'autres », a indiqué le patron des Champenois.

Deux renforts attendus par Jean-Pierre Caillot

En retour, Jean-Pierre Caillot attend 2 renforts pour la saison prochaine. « Il est possible, pratiquement certain, qu'un arrière gauche nous rejoigne et sans doute un autre joueur expérimenté pour encadrer nos jeunes joueurs », a-t-il expliqué.