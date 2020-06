RC Lens : L’entraineur Franck Haise fait le point du Mercato

Le RC Lens a plusieurs cibles en ce moment mais n’a officialisé qu’un seul transfert, celui de Corentin Jean. Franck Haise assure qu’il travaille au renforcement de son équipe.

RC Lens : Haise confirme des renforts au Racing Club

Le RC Lens va bel et bien se renforcer à l’occasion de son retour en Ligue 1. Franck Haise en a donné l’assurance dans un entretien avec La Voix du Nord. En plus donc de la seule recrue officielle pour l’instant, Corentin Jean, l’entraineur du Racing Club a confirmé des transferts déjà bouclés, mais pas encore officiels. « On a travaillé avec la direction sur les joueurs à cibler pour se renforcer. C’est déjà acté, certains éléments vont nous rejoindre », a-t-il confié au média régional. En effet, le Racing Club a déjà des pré-accords avec Jonathan Clauss (Arminia Bielefeld, D2 en Allemagne ) et Loïc Badé (Havre AC). L’arrière latéral droit de 27 ans et le défenseur central de 20 ans seront libres de tout engagement, à partir du 30 juin 2020. Et le RC Lens devrait officialiser leur signature après cette date butoir. Le club promu en Ligue 1 a également un accord de principe avec Gaël Kakuta (29 ans). Mais Amiens SC réclame 5 M€ pour le laisser filer. Un montant qui bloque pour l'instant le transfert du joueur de 29 ans. Toutefois, les négociations se poursuivent pour le milieu offensif formé chez les Sang et Or et pour d'autres cibles. « On travaille encore pour se renforcer à certains postes. Il faut être patient et garder la tête froide », a rassuré Franck Haise.

Franck Haise indique le profil des joueurs recherchés

Le patron du staff technique du RC Lens a donné ensuite des indices sur le profil des renforts souhaités. Il vise « notamment des joueurs qui peuvent amener de l’expérience à son groupe, mais aussi d’autres qualités ». Parlant d'expérience, les Lensois ont coché les noms de Max-Alain Gradel (32 ans) du Toulouse FC (relégué en Ligue 2), Yoann Court (en fin de contrat au Stade Brestois) et Maxime Gonalons de l'AS Rome (prêté à Grenade).