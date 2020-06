Real Madrid - Valence (3-0) : Le coup de gueule de Celades

Dans le cadre de la 29e journée de Liga, le Real Madrid s’est imposé (3-0) face à Valence. Un résultat qui ne plait pas du tout à Albert Celades. L'entraineur du club Che n’a pas caché sa frustration en conférence de presse.

Real Madrid - Valence : Albert Celades critique la VAR

Hier jeudi, le Real Madrid recevait Valence dans le cadre de la 29e journée de Liga. Les Madrilènes se sont imposés (3-0) grâce à un doublé de Karim Benzema et un but de Marco Asensio. Mais les visiteurs auraient pu prendre l’avantage dès la première période. À la 21e minute, l’attaquant Rodrigo pensait ouvrir le score pour Valence. L’arbitre a dans un premier temps validé le but. Mais après consultation de la VAR, le but sera finalement annulé pour une position de hors-jeu d’un coéquipier. Une décision arbitrale qui passe mal du côté du club Che. À l'issue de la rencontre, Albert Celades s’est présenté en conférence de presse avec une pointe d’amertume. Le coach de Valence « ne comprend pas cette décision » et en a profité pour critiquer la VAR, dont il se dit victime. « J’ai vu l’action et je ne la comprends pas. C’est une situation dans laquelle Maxi n’intervient pas. Nous avons été dans des situations tout au long de l’année où nous n’avons pas de chance avec les décisions du VAR », a-t-il lancé.

Plusieurs joueurs de Valence blessés

Albert Celades reconnait par ailleurs que le but annulé en première période n’a pas vraiment été « un élément décisif du match, mais cela a été important ». Car contre le Real Madrid, « vous n’avez pas beaucoup d’occasions et vous devez en profiter », a-t-il ajouté. Valence s’incline (3-0) face au Real Madrid et pointe désormais à la 8e place de la Liga. Au-delà du résultat, le club Che a également perdu quelques joueurs. Maxi Gomez, Lee Kang-in et Coquelin sont sortis sur blessures. « Ce fut un coup dur (…) Nous repartons avec des joueurs blessés », a conclu Albert Celades.