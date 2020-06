ASSE, PSG Mercato : Adil Aouchiche, un mauvais coup en vue ?

Adil Aouchiche ne souhaite pas prolonger son contrat au PSG. L’ASSE lui a déjà fait des avances et attend son accord. La pépite prend son temps. Dans cette attente, Le Parisien annonce un mauvais présage pour les Verts.

Adil Aouchiche, le PSG a-t-il abandonné le dossier ?

En fin de contrat au PSG le 30 juin, Adil Aouchiche a eu une proposition concrète de l’ASSE, il s’est même déplacé dans le Forez et a visité les installations du club ligérien. Claude Puel en a profité pour donner des garanties au milieu offensif formé au Paris Saint-Germain. Le coach de l’AS Saint-Étienne l’a assuré d’une place de titulaire dans son équipe. Du côté de Paris, Leonardo ne lâche pas l’affaire. Il a fait de nouvelles propositions à Adil Aouchiche. Malgré tout, Adil Aouchiche pourrait bien tourner le dos au PSG et à l’ASSE ! Courtisé par le Stade Rennais, le LOSC et Arsenal à l’étranger, il étudie en ce moment toutes les offres, avant de faire son choix. En attendant la réponse du joueur très prometteur, le journal régional croit savoir que « les dirigeants parisiens ne se font plus guère d'illusions sur leur capacité à le conserver ». La source souligne dans ses explications que « la visite d’ Adil Aouchiche au centre d'entraînement de l’AS Saint-Étienne n'est pas de nature à rendre leur optimisme aux responsables du PSG ».

Adil Aouchiche vers l'étranger comme Tanguy Kouassi ?

Le journal Le Parisien insiste sur le fait que le joueur de 18 ans (le 15 juillet) « intéresse de nombreux clubs à la surface financière plus importante que celle de l'ASSE ». Et que « son voyage express dans le Forez et la promesse de Claude Puel ne disent rien de ses intentions ». En d’autres termes, le natif de Blanc-Mesnil pourrait filer à l’étranger comme son camarade de promotion Tanguy Kouassi (18 ans) qui s’est engagé, librement, avec le Bayern Munich.