Lens, SRFC Mercato : Le Marchand ouvert à toutes les options

Maxime Le Marchand s’apprête à retrouver la compétition avec Fulham pour la montée en Premier League. Mais visé par le RC Lens et pas insensible à un retour au Stade Rennais SRFC, le défenseur n’exclut pas une évolution loin des Cottagers la saison prochaine.

Maxime Le Marchand ne ferme pas la porte au RC Lens

Promu de Ligue 1 la saison prochaine, le RC Lens souhaite se renforcer cet été pour briller dans l’élite. Annoncé dans le viseur des Lensois, Maxime Le Marchand a expliqué à Onze Mondial que cet intérêt pouvait être possible, « mais il n’y a pas encore de réelles discussions parce que… Fulham attend de finir le championnat, et on verra par la suite ». L’ancien Niçois serait-il d’accord pour une évolution dans l’écurie lensoise la saison prochaine ? « Je pourrais oui, bien sûr », a répondu le joueur sous contrat avec le club de Championship jusqu’en juin 2022. Mais ce transfert ne se fera pas à n’importe quelle condition. Plusieurs paramètres devront être pris en compte, à savoir des discussions « avec l’entraîneur, le directeur sportif », « la philosophie » du football lensois, le projet du club… Même si « dans un premier temps, Lens reste un grand nom du championnat français, c’est sûr ».

Un possible retour au Stade Rennais SRFC ?

Le RC Lens n’est pas le seul club français dans lequel Maxime Le Marchand pourrait évoluer la saison prochaine. Formé au Stade Rennais SRFC, où il n’a toutefois pas pu évolué en professionnel avant son prêt puis son transfert au Havre AC (2009), le natif de Saint-Malo n’écarte pas un retour en Bretagne. « C’est un peu particulier de revenir, même des années après. Je serais très content et très honoré que le Stade Rennais s’intéresse à moi forcément », a reconnu le joueur de Fulham. Mais comme dans le cas du RC Lens, certaines conditions doivent d’abord être remplies. « Même si ça reste mon club de coeur, mon club formateur, il faudrait parler avec le coach, savoir ce qu’il veut faire, etc », a-prévenu le joueur de 30 ans.