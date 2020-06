Stade Brestois Mercato : Deux courtisans pour Haris Belkebla

La vague de départs est encore loin d’être terminée au Stade Brestois. Cette fois, c’est Haris Belkebla qui pourrait quitter Brest. Le milieu algérien est courtisé par un club de l’élite et un autre Outre-Manche.

Haris Belkebla sur les tablettes de deux clubs

Après Yoann Court, Jean-Charles Castelletto, Mathias Autret et Gaëtan Belaud, le Stade Brestois devrait encore perdre des joueurs. Haris Belkebla pourrait être le prochain à quitter la Team Pirate. Selon les informations de L’Equipe, le milieu de terrain est courtisé par les Rangers Glasgow. Selon le site du quotidien sportif, le SB29 devrait prochainement recevoir une offre du club écossais, qui devra se montrer convaincant pour signer le joueur de 26 ans. Le média révèle en effet que le RC Lens serait également sur le coup. Après leur échec dans le dossier Kévin N’Doram (FC Metz), les Sang et Or devraient passer à l’offensive pour le milieu du Stade Brestois.

Le Stade Brestois vendeur pour Belkebla ?

Haris Belkebla a rejoint Brest en tant que joueur libre en 2018. L’international algérien (1 sélection) est encore sous contrat avec le club finistérien jusqu’en 2022. Avec la vague de départs qu’a déjà connu le SB29, il convient de se demander si le club va laisser filer un nouvel élément. Surtout que celui-ci est un élément important de l’effectif d’Olivier Dall’Oglio. La saison dernière, le milieu de terrain a disputé 23 matches de Ligue 1, dont 20 en tant que titulaire. Son prix est estimé à moins de 2 millions d’euros (1,2 M€) selon Transfermarkt. Un montant largement à la portée de ses prétendants lensois et écossais.