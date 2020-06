Nîmes Olympique : Argentine, bientôt une surprise à 3 M € ?

Le Nîmes Olympique pourrait accueillir une pépite évoluant en Argentine cet été. La direction nîmoise s’intéresserait en effet à Andres Cubas, un jeune milieu de terrain du CA Talleres de Cordoba.

Andres Cubas dans le viseur du Nîmes Olympique

Avec une 18e place et un maintien acquis in extremis en Ligue 1, le Nîmes Olympique veut s’éviter une nouvelle frayeur la saison prochaine. En attendant la confirmation de Yassine Benrahou, les Crocos travaillent sur d’autres pistes pour se renforcer. Midi Libre révèle ainsi que le club occitan pourrait frapper un joli coup en Amérique du sud. Le journal régional assure que la direction nîmoise est intéressée par Andres Cubas. Âgé de 24 ans, le milieu de terrain évolue actuellement au CA Talleres en Argentine. Petit gabarit (1m64), l’international paraguayen (1 sélection) est présenté comme « un profil complet, à la fois récupérateur et créateur, à la Marco Verratti ou Teji Savanier ». Andres Fassi, le président de Talleres, ne serait pas contre une vente de Cubas. Transfermarkt estime son prix à 3,2 millions d’euros.

Nîmes menacé par le MHSC pour Cubas ?

Selon la presse locale, le dirigeant argentin discuterait avec deux clubs européens. Outre le Nîmes Olympique, le journaliste Cesar Luis Merlo révèle qu’un club portugais serait également en discussions avec le CA Talleres. De même, Midi Libre indique que le Montpellier Hérault s’intéresserait également à la cible de son voisin nîmois. Mais les Crocos ont une avance considérable dans ce dossier. Devancé par Nîmes pour Cubas, le MHSC aurait porté son choix sur Guido Herrera, le portier de Talleres. Le club de Laurent Nicollin est en effet à la recherche d’un nouveau gardien et s’intéresserait donc au dernier rempart argentin.