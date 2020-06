ASSE : Préparation, Stade Rennais et FC Nantes en amical

En attendant le programme officiel et complet de l' ASSE pour la préparation de la nouvelle saison (2020-2021), L'Équipe croit savoir que les Verts affronteront le Stade Rennais et le FC Nantes.

L'ASSE a bien meublé son stage à Dinard en Bretagne

L’ASSE a repris les entrainements le mercredi 17 juin, soit un peu plus de deux mois avant le début de la Ligue 1. Le club ligérien a démarré sa préparation estivale un peu plus tôt en vue de la finale de la coupe de France, prévue le 24 juillet contre le PSG. Les joueurs de Claude Puel sont passés dans la phase pratique, sur le terrain avec le ballon. Bien avant de croiser le fer avec les Parisiens, l'AS Saint-Étienne va certainement disputer des matchs amicaux. Elle jouera également d’autres matchs amicaux après, dans la dernière ligne droite de la préparation de l'exercice (2020-2021). D’après les informations du quotidien sportif, Loïc Perrin et ses coéquipiers affronteront le Stade Rennais le 12 août et le FC Nantes le 15 août. Ces deux rencontres meubleront le stage de l’ASSE prévu à Dinard (Ille-et-Vilaine) en Bretagne, du 10 au 15 août 2020, quelques jours avant le démarrage de la Ligue 1, le 23 août.

Des matchs amicaux à confirmer par l'ASSE

Il faut rappeler que l’ES Troyes AC (Ligue 2) a dévoilé son programme de préparation de cet été. Et il est prévu un match amical entre l'équipe de Laurent Batlles et celle de Claude Puel, le mardi 28 juillet, à Saint-Étienne. Une rencontre qui reste à confirmer par l'ASSE. Tout comme celles contre le Stade Rennais et le FC Nantes. « Le programme des matchs amicaux sera établi une fois que la date de la finale de la Coupe de France aura été fixée », avait indiqué Sainté, le mardi 16 juin.