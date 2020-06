Inter Milan Mercato : Diego Godin lâche sa réponse à l’OL

Défenseur de l’ Inter Milan, Diego Godin a récemment été annoncé vers un transfert à l’Olympique Lyonnais. Des bruits de couloirs qui ont fait réagir le défenseur uruguayen.

Inter Milan : Diego Godin ferme la porte à un départ

Arrivé l’été dernier à l’Inter Milan en provenance de l’Atletico Madrid, Diego Godin n’a pas vraiment séduit pour sa première saison en Serie A. Le capitaine uruguayen rencontre quelques difficultés d’adaptation et a vu le jeune Alessandro Bastoni lui passer devant dans la hiérarchie des défenseurs milanais. Cette situation a suscité diverses spéculations sur son avenir. En quête de renfort défensif, l’Olympique Lyonnais serait intéressé par son profil. Mais Diego Godin n’a nullement l’intention de rejoindre un autre club. Dans une interview accordée à Il Corriere dello Sport, le defenseur de 34 ans a été très clair sur le sujet. Il a balayé les rumeurs qui l'annoncent sur le départ. « La vérité c’est que toutes ces informations sur mon futur loin de Milan me surprennent beaucoup (…) Je n’ai jamais pensé à quitter l’Inter Milan », a-t-il déclaré.

Godin souhaite aller au bout de son contrat

Poursuivant, Diego Godin a assuré qu’il « souhaite reste à l’inter Milan » et fera « tout ce qui est nécessaire pour aider l’équipe ». « Mon intention est de respecter mon contrat et de profiter de cette merveilleuse aventure italienne », a-t-il ajouté. Le défenseur central a disputé 16 rencontres de Serie A cette saison et est sous contrat jusqu’en juin 2022 avec l’Inter Milan.