Montpellier HSC Mercato : Un compatriote de Rulli à sa place

En quête d’un nouveau gardien de but pour prendre la place de Geronimo Rulli, le Montpellier HSC aurait des vues sur un de ses compatriotes.

Montpellier HSC : Geronimo Rulli remplacé par Guido Herrera ?

Le Montpellier HSC s’active pour trouver un successeur à Geronimo Rulli, dont l’option d’achat n’a pas pu être levée par le club de l’Hérault, pour l’instant. Et la piste des recruteurs montpelliérains mènerait vers un autre gardien de but argentin. Il s’agit de Guido Herrera qui évolue au Club Atlético Talleres à Cordoba, en Argentine. Les informations diffusées par les médias sud-américains et relayées par Midi Libre sont confirmées par France Bleu Hérault. Selon les confidences des représentants du portier de 28 ans au média régional, le Montpellier HSC a bien entamé des démarches pour le recruter. La source évoque des contacts et des discussions avec le clan Guido Herrera, mais pas encore « d’offre concrète » de la part des Pailladins.

Guido Herrera au Montpellier HSC pour moins de 3 M€ ?

Lié au "Matador" jusqu’en juin 2023, le probable remplaçant de Geronimo Rulli vaut 2,4 millions d'euros sur le marché des transferts, selon le site spécialisé Transfermarkt. La saison dernière, Guido Herrera a joué 21 matchs en Superliga (championnat de l’élite en Argentine) et a encaissé 25 buts. Pour rappel, la Real Sociedad, club qui a prêté Geronimo Rulli au Montpellier HSC l'été 2019, réclame 10 M€ pour son transfert définitif. Laurent Nicollin a fait savoir qu'il ne décaisserait pas un tel montant pour recruter un gardien de but.