PSG Mercato : Kurzawa et Meunier, ça se complique !

Le PSG souhaite conserver son groupe actuel pour la suite de la saison. Mais les négociations pour prolonger Thomas Meunier et Layvin Kurzawa de deux mois supplémentaires se compliquent, selon les informations de RMC Sport.

PSG : Aucune prolongation pour Thomas Meunier et Kurzawa ?

Le Paris Saint-Germain va se séparer de plusieurs joueurs cet été. Lors d’un entretien accordé au JDD, Leonardo a confirmé que Thiago Silva, Edinson Cavani, Choupo-Moting, Thomas Meunier et Layvin Kurzawa ne feront pas partie de l’effectif du Paris Saint-Germain la saison prochaine. La direction parisienne a refusé de renouveler leur bail expirant le 30 juin prochain. Cependant, les dirigeants du PSG souhaitent limiter la casse pour la suite de la saison. Le PSG souhaite en effet conserver son effectif actuel en vue des deux coupes nationales et la reprise de la Ligue des Champions prévue en août. De ce fait, le PSG a noué un accord avec Thiago Silva et Edinson Cavani. Les deux joueurs sud-americains devraient rester deux mois de plus à Paris avant de mettre les voiles. En revanche, le flou persiste sur la situation de Thomas Meunier et Layvin Kurzawa. RMC Sport révèle que les négociations entamées pour une prolongation de courte durée sont « très difficiles » concernant les deux latéraux. Faute d’accord, ces deux joueurs pourraient quitter le PSG dès le 30 juin prochain.

PSG : Plusieurs départs avant la réprise de la C1 ?

À noter que Layvin Kurzawa ne manque pas de courtisans. Arsenal et Chelsea voudraient boucler sa signature le plus rapidement possible. De son côté, Thomas Meunier tient déjà un nouveau point de chute. Le Belge pourrait « rapidement » rejoindre le Borussia Dortmund, indique la radio sportive. Deux départs qui pourraient avoir des conséquences nuisibles sur la fin de saison du PSG. Les jeunes Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche pourraient eux aussi quitter le navire parisien à l’issue du mois de juin. Cela ferait tout de même beaucoup de départs du côté du Paris Saint-Germain avant la reprise de la Ligue des Champions.