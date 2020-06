Atlético : Marcos Llorente, le nouveau Griezmann de Simeone ?

Marcos Llorente pourrait connaître un avenir à l'Atlético similaire aux débuts d'Antoine Griezmann, à savoir une reconversion en tant qu'attaquant axial.

Marcos Llorente définitivement repositionné plus haut ?

Arrivé à l'Atlético Madrid en provenance du Real Madrid l'été dernier, en tant que milieu défensif, Marcos Llorente pourrait faire ses adieux à ce poste. Selon son entraîneur Diego Simeone, il a les capacités pour évoluer plus haut sur le terrain, en tant que joueur offensif. "Quand les joueurs montrent qu'ils ont certaines qualités, c'est aux entraîneurs d'essayer d'en tirer parti. Nous avons pu voir que Llorente marquait but sur but à l'entraînement et vous devez profiter au maximum de ces opportunités dans le football", a relayé L'Equipe, comme propos prêtés à l'Argentin. En effet, Llorente se montre décisif sur le terrain, comme le prouvent ses 3 buts et 3 passes décisives sur ses 3 derniers matchs (dont un doublé à Liverpool).

Un tel repositionnement lui fait penser à celui d'Antoine Griezmann, arrivé en 2014 de la Real Sociedad en tant qu'ailier, puis au fur et à mesure replacé dans l'axe de l'attaque madrilène. "Ce qui se passe avec Marcos est similaire à quand Griezmann est venu ici. Je l'ai vu comme un deuxième attaquant ou un avant-centre quand tout le monde me disait qu'il n'était qu'un ailier" a confié Simeone, espérant secrètement qu'il connaisse la même réussite que le nouveau joueur du Barça.