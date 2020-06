Amiens SC : Ligue 1 à 22, l’indignation de Bernard Joannin

Réuni vendredi, le Conseil d’administration de la LFP s’est opposé à une Ligue 1 avec 22 équipes. Une nouvelle décision qui courrouce Bernard Joannin. Le président d’Amiens SC crie à une nouvelle injustice après le verdict rendu par la Ligue.

Bernard Joannin encore débouté par la LFP

Aujourd'hui vendredi, la LFP a infligé un nouveau revers à Amiens SC et au Toulouse FC. Le Conseil d’administration de la Ligue a ainsi rejeté la proposition d’une Ligue 1 avec 22 équipes. Une décision qui ruine les espoirs de maintien en Ligue 1 d’Amiens et du Téfécé. Les deux équipes ont respectivement terminé à la 19e et à la 20e place la saison dernière. Suite au nouveau verdict de la LFP, l’Amiens SC n’a pas tardé à réagir. Dans un communiqué dont a eu copie Ouest France, le club de Bernard Joannin s’est dit « indigné » mais pas « surpris » par cette décision. « Nous déplorons que seuls les intérêts individuels et les considérations financières comptent, au détriment de l’équité sportive et des valeurs du football », a regretté le président amiénois.

Vers un nouveau round avec la LFP ?

Dans sa sortie, Bernard Joannin n’exclut pas d’attaquer cette nouvelle décision de la LFP en justice. « Tant que les instances resteront sourdes à la légitimité de notre démarche, nous exercerons toutes les voies de recours nécessaires devant les juridictions compétentes afin que le futur format de la Ligue 1 soit examiné conformément à l’injonction du Conseil d’État », a indiqué le patron du Sporting. On se dirige donc vers un nouveau bras de fer entre Amiens et la LFP. Contestant sa relégation administrative en Ligue 2, le club picard avait déjà saisi le tribunal administratif de Paris sans succès. Le club de Bernard Joannin avait ensuite introduit son recours auprès du Conseil d’Etat où il a obtenu gain de cause. Une nouvelle paire de manche se profile donc entre les deux parties.