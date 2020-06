LOSC : Christophe Galtier dévoile le mercato de Lille OSC

Qualifié pour la Ligue Europa, le LOSC cherche à se renforcer pour mieux disputer la compétition européenne. Christophe Galtier a annoncé la couleur sur le mercato lillois.

LOSC : Galtier confirme les départs d'Osimhen et Gabriel

L’entraineur du LOSC a coché plusieurs noms, afin de renforcer son équipe cet été. Sa tâche est très complexe, car il doit en même temps trouver des remplaçants aux joueurs en passe d’être transférés. « Des joueurs ont été ou sont sollicités, le club travaille aussi sur cela », a confirmé Christophe Galtier en conférence de presse, tout en annonçant les départs de Victor Osimhen et Gabriel. « Concernant Victor et Gabriel, oui je l'ai intégré, depuis longtemps, qu'ils sont sur le départ », a-t-il souligné. Le LOSC n’écarte pas des solutions en interne pour compenser les départs (dans les tuyaux) du buteur nigérian et de défenseur brésilien. L’entraineur des Dogues indique que lui et son staff « travaillent sur les joueurs qui sont au club et qui sont susceptibles de remplacer Victor Osimhen et Gabriel », parallèlement au dossier de nouveaux joueurs visés par le club. Notons que la priorité de Lille OSC est évidemment de trouver un attaquant de pointe et un arrière central.

Loïc Rémy et Jérémy Pied en passe d'être prolongés

Initialement au tableau des départs, deux joueurs en fin de contrat, Loïc Rémy et Jérémy Pied devraient prolonger leur bail qui expire le 30 juin. Selon Christophe Galtier, « il y a de très très fortes chances qu’ils restent ». Le technicien de 53 ans s'est montré ensuite plus précis. « Ils sont très proches de trouver un accord ou d'avoir trouvé un accord », a-t-il annoncé. Globalement, le coach du LOSC s’attend à un mercato difficile du fait des conséquences de la crise sanitaire de COVID-19. Il déplore un « décalage » par rapport au marché qui s’étendra jusqu'au 5 octobre 2020. « Nous, on va reprendre (la Ligue 1, ndlr) le 23 août. Ça montre déjà la complexité de toute cette saison », a souligné Galtier.