OM Mercato : Grosse inquiétude pour une pépite offensive

L’ OM a récemment frappé un grand coup en enregistrant la signature du premier contrat professionnel de 6 jeunes talents de la Commanderie. Mais les responsables de l’Olympique de Marseille ont des difficultés à convaincre Ilyès Zouaoui, convoités par plusieurs écuries étrangères.

L’ OM assure l’avenir

A leur arrivée en octobre 2016, Frank McCourt et son staff avaient déclaré qu’ils feraient de la formation un pilier de l’ OM Champions Project. Une promesse bien tenue au regard de la récente signature du premier contrat professionnel de 3 ans de 6 pépites du centre de formation (Nassim Ahmed, Ugo Bertelli, Aaron Kamardin, Jorès Rahou, Richecard Richard et Cheikh Souaré). Et ce n’est pas tout. Les responsables marseillais sont finalement parvenus à convaincre le jeune gardien Fabio Vanni (né en 2002) de signer un contrat stagiaire et sont toujours en négociations pour la signature du premier contrat professionnel de Niels Nkounkou et de Yacine Ressa.

Bousculade pour Ilyès Zouaoui

En revanche, les discussions sont plus compliquées avec Ilyès Zouaoui (né en 2003). Lié par un contrat amateur, l’attaquant des U17 Nationaux de l' OM n’a toujours pas signé la proposition de contrat aspirant d’un an qui lui a été transmise. Selon La Provence, le prodige offensif olympien est convoité par Newcastle United, la Juventus Turin, l’Ajax Amsterdam… Mais le quotidien régional signale que l’Olympique de Marseille doit surtout redouter l’intérêt de la Lazio Rome. En effet, pour tuer toute concurrence, le club de Serie A aurait formulé une proposition de contrat pro auprès de l’entourage d’Ilyès Zouaoui. Une proposition alléchante de la part des Lazialistes, mais le minot marseillais ne serait pas insensible à l’idée de jouer la Youth League avec son club formateur...